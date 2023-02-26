الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ الدقهلية: نتابع معارض «أهلًا رمضان» وضبط الأسواق والاستجابة لمطالب المواطنين

اهلا رمضان
اهلا رمضان

 أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ضرورة متابعة معارض (أهلًا رمضان) بجميع المراكز والمدن والأحياء وتكثيف المنافذ لتوفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الأحد مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء؛ لاستعراض العديد من ملفات العمل بالوحدات المحلية خاصه التي تتعلق بمطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد مختار ضرورة دفع العمل بملفات التقنين والتصالح وسرعة الانتهاء باقي الطلبات المقدمة للمواطنين بهذا الشأن من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بنطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى، مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة يوميًا حتى يشعر المواطنون بالجهود المبذولة في الشأن.

ولفت إلى ضرورة تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة فيما يعود بالنفع على المواطنين بتقديم خدمات متميزة لهم والعمل الجاد في مواصلة تحصيل الرسوم والمستحقات الخاصة بالدولة في مقدمتها رسوم النظافة.

وأكد ضرورة متابعة العمل بملف المتغيرات المكانية بكافة المراكز والتصدي الحازم للتعديات والبناء المخالف والتعامل معها فورًا؛ تنفيذًا للقانون وحرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وأشار إلى ضرورة استمرار الحملات المشتركة للتفتيش على المحال والأسواق بالتنسيق مع قطاع التموين لضبط الأسواق والتصدي للغش والاحتكار؛ حرصًا على توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا الاستجابة الفورية لمطالب واحتياجات المواطنين والتواجد الميداني بكافة مواقع العمل.

وأكد أهمية مراعاة قواعد البروتوكول بجميع المخاطبات المتبادلة مع كافة الجهات التنفيذية الأخرى سواء في نطاق المحافظة أو على المستوى المركزي فيما يتعلق بإنهاء مصالح العمل على كافة المستويات، مشددا على ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون الكامل مع كافة الجهات لتحقيق مصالح المواطنين.

احتياجات المواطنين الاستجابة الفورية استجابة الفورية الجهات التنفيذية الجهو التواجد الميداني السلع الغذائية والرمضانية السلع الغذائية السلع الغذائي الشوارع والميادين

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