الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس التحرير
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الكرازة

سيامات جديدة وتدشين أواني لخدمة المذبح بكنيسة القديس الأنبا موسى بالمنيا

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، القداس الإلهي للذكرى الأولى لنياحة الأب الراهب القمص أنسطاسي الصموئيلي بكنيسة القديس الأنبا موسى بالمنيا، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخلال القداس دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، كما عمّد طفلًا من أبناء الكنيسة.

وكذلك تمم الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، سيامة عدد من الكهنة.

وكانت قد أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه نظراً لاحتياج الإيبارشية إلى كهنة جدد للخدمة في الأماكن الشاغرة، وبعد مقابلة لجنة الترشيحات لعدد كبير من المرشحين، وبعد أن تمت عدة لقاءات مع زوجاتهم وأسرهم، وكذلك توقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات الطبية العديدة، وبعد إعلان الآباء الكهنة تم اختيار عدد من الكهنة من بينهم الشماس عماد فخري والشماس كيرلس شحاتة، والشماس أبانوب نبيل دانيال.

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