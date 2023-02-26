الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس: تداول 240 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال شهر يناير

ميناء شرق بورسعيد
ميناء شرق بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية التابعة للهيئة، سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر يناير المنصرم بإجمالي حمولات بلغت 4,351,336 طن طاقة محققة، وبلغ عدد الحاويات 330,771 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 240 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 29 سفينة حاويات بطاقة محققة 344,301 طن وعدد حاويات 27,603 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 16 سفينة بضائع عامة، وعدد 5 سفن صب سائل وسفينة رورو، وسفينة ملح وسفينة سياحية وسفينتين تحولت ساحلي فضلاً عن استقبال عدد 44 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يناير عدد117 سفينة حاويات و15 سفينة  كلينكر و4 سفن ملح وسفينة أسمنت بطاقة محققة 3,990,984 طن وعدد حاويات 303,168حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 4 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 16,051 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

 

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