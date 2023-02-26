الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطة قومية لتحديث نظم الري بالتنقيط والرش لتحقيق الأمن الغذائي

تفقد اراضي الرى الحديث
تفقد اراضي الرى الحديث

تنفذ الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات أخرى، خطة استراتيجية لتنمية الموارد المائية المتاحة والتوسع في استصلاح مساحات جديدة من الأراضى، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وأيضًا من خلال إستخدام الأنظمة والتكنولوجيا الحديثة في الرى ومنها التنقيط والرش لترشيد إستهلاك المياه خلال رى الأراضى الزراعية.

الري الحديث في أراضى الدلتا يساهم  فى زيادة الإنتاجية

بالإضافة إلى ذلك، يتم ضخ استثمارات كبيرة ضمن المشروع القومى للتوسع في أنظمة الرى الحديث، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة بالأراضى وتوجيهها إلى التوسع في مناطق جديدة للاستثمار الزراعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضًا رفع الإنتاجية الزراعية وتحقيق أرباح جيدة للمزارعين، مما يساهم في مواجهة البطالة وتوفير فرص العمل.

ترشيد استهلاك المياه في ظل ارتفاع الاحتياجات الحالية

يأتى ذلك فيما تفقد المهندس عبد السلام جابر رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس أحمد عبد الرسول رئيس الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الرى، السبت، بعض مناطق تنفيذ المشروع القومى للتحول إلى الرى الحديث بالرش والتنقيط بدلاً من الرى التقليدى بالغمر في منطقة إدفو جنوب الوادي بأسوان، ومنها بعض زراعات قصب السكر التى يتم تطبيق أنظمة الرى الحديث بها لترشيد استهلاك المياه في ظل ارتفاع الاحتياجات الحالية.

من جانبه، أكد المهندس عبد السلام جابر رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الموارد المائية، أهمية نظم التحول إلى الرى الحديث بالرش والتنقيط في ترشيد استهلاك المياه أثناء رى المحاصيل الزراعية ومنها أراضى قصب السكر، لافتاً إلى أهميتها فى تقليل فواقد الري التقليدى بالغمر، وهو ما يحافظ على الموارد المائية المتاحة ويستهدف تعظيم العائد من المياه.

كما أوضح رئيس قطاع تطوير الرى لـ"الدستور"، إن خطة التوسع في تحويل زمامات الأراضى الزراعية إلى أنظمة الري الحديث يأتى في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة أثناء رى المحاصيل الزراعية المختلفة، وهو ما يؤدى  إلى رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية مما يساهم في تحقيق أرباح جيدة للمزارعين نتيجة توفير الطاقة والعمالة والأسمدة.

من جهته أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ، أهمية إستخدام التكنولوجيات الحديثة  بالرش والتنقيط بديلا عن النظم التقليدية للري بالغمر، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على الموارد المائية المتاحة، وأيضًا في ظل الزيادة السكانية مع ثبات الموارد السنوية من المياه.

كما أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أهمية تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المائية، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام المياه عبر العديد من الطرق منها مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة، سواء في محافظات دلتا نهر النيل أو محافظات الصعيد.

استثمارات كبيرة الأراضي الزراعية الأمن الغذاء الأمن الغذائي الإنتاجية الزراعية التنمية المستدام التكنولوجيا الحديثه الرش والتنقيط الري الحديث الرى بالتنقيط

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وائل لطفي

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