الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدبولي: اخترنا بدء عملية التنمية في سيناء بالتوازي مع القضاء على الإرهاب

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التحدي الكبير للدولة هو مواجهة المشكلات والتحديات الضخمة التي تواجه سيناء، مستشهدًا بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015 قائلًا: "كان مخطط أن سيناء تبقى كتلة إرهاب وتطرف ولا يستطيع أحد أن يتخلص منها، وأن المعركة لن تنتهي في أسبوع أو اثنين، ولكن لن يستطيع أحد أن يكسر إرادة المصريين أو يفصل سيناء عن مصر".

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية أن الدولة المصرية في هذه المرحلة كان لديها خيارين وهما التركيز على حرب الإرهاب، ونركز كل جهود الدولة للقضاء عليهم، ثم نفكر في عملية التنمية. 

السير بالتوازي واختيار الخيار الأصعب

وتابع: لكن كان القرار السياسي من الرئيس السيسي هو السير بالتوازي واختيار الخيار الأصعب والمعقد، وهو بدء عملية التنمية بالتوازي مع القضاء على الإرهاب.

مدبولي اختارنا عملية التنمية عملية التنمية في سيناء سيناء بالتوازي القضاء على الارهاب

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