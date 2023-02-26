الأحد 26 فبراير 2023
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سياسي

برلمانية تطالب بالاهتمام بتنظيم أنشطة تمكين المرأة بهدف تنمية الأسرة ورفع مستواها

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

ثمنت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، إطلاق وزارة الصحة والسكان حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة الإنجابية بـ26 محافظة، تحت شعار «حقك تنظمي» خلال الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى 8 مارس المقبل.

وقالت النائبة رحاب موسى، إن الحملة جاءت في إطار توجيهات الرئيس السيسي، وما تقوم به وزارة الصحة من مجهودات بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة في الوحدات الثابتة التابعة للوزارة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت النائبة رحاب موسى، أن ما طرحته وزارة الصحة من خطة لتنفيذ حملة «حقك تنظمي» حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس 2023، لافتاً إلى استمرار حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بمحافظة أسيوط حتى نهاية شهر مارس المقبل، والتي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأضافت عضو مجلس النواب ان خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مهمة جدا خاصة من خلال أخصائيين، بعد توقيع الكشف الطبي، ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتاً إلى أن الدولة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات، ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.

وطالبت النائبة رحاب موسى، بالاهتمام بتنظيم الأنشطة التي تهتم بتمكين المرأة بهدف تنمية الأسرة ورفع مستواها الاقتصادي من خلال تدريب السيدات وتنمية مهاراتهن ضمن الأنشطة المقدمة بنوادي المرأة في الوحدات الثابتة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لتصنيع منتجات مختلفة مثل الملابس، وأعمال التريكو، والمصنوعات الجلدية، والمنتجات الغذائية المختلفة ليتم عرضها بنوادي المرأة من خلال المعارض التي تنفذ ضمن أنشطة القوافل والحملات التي يقوم القطاع بتنفيذها، لرفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، لمساعدة السيدات على تنظيم أسرهن.

الكشف الطبى المنتجات الغذائية النائبة رحاب موسى المصنوعات الجلدية تدريب السيدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وزارة الصحة والسكان

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