الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ علاقات دولية: أمريكا توجه رسالة غير مباشرة للصين بالحرب الأوكرانية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

قال خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، إن فرنسا ليس لديها خطابًا مزدوجًا ورفضت وصف الناتو للصين بأنها خطرًا، مؤكدًا أن باريس لا تدخل في صدام مباشر مع أمريكا ضد الصين.

 

هناك قواعد معينة تحاول كل دولة احترامها

وأضاف"أبودياب"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك صعودًا وهبوطًا في الخطاب السياسي حتى لدى الصين، ولكن هناك قواعد معينة تحاول كل دولة احترامها.

 

وتابع: "أنه حتى الآن فرنسا تركز على الصين الموحدة وهذا لا يعني أنه ليس هناك علاقات اقتصادية مع "تايوان"، والتي تعد من أهم البلدان المصنعة للرقائق الإلكترونية والصراع فيها على الصناعة ولأنها تمتلك أفضل نظام تعليم في العالم".

وأكد أنه من ضمن أسباب حرب أوكرانيا أن الولايات المتحدة ترسل رسالة غير مباشرة للصين والتي تخطط  لعام 2035 لتكون القوى العظمى الأولى. 

أستاذ العلاقات الدولية الصين حرب أوكرانيا الولايات المتحدة رسالة غير مباشرة القوى العظمى الأولى

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