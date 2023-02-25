الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

زلزال
زلزال

ضرب زلزال منذ قليل، بابوا غينيا الجديدة بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لنبأ عاجل أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت بابوا غينيا الجديدة، قد تعرضت مؤخرًا لزلزال قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة كاينانتو وعلى عمق 109 كيلومترات.

أين تقع بابوا غينيا الجديدة؟

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة الحزام الناري، وهي تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم 90% من البراكين النشطة في العالم.

زلزال بابوا غينيا الجديدة المحيط الهادئ للزلازل والبراكين النشاط العالي البراكين النشطة

مواد متعلقة

زلزال كل يوم بكل دولة.. ما السبب.. وهل «تسونامي» في طريقه إلى مصر؟

زلزال بقوة 6,1 درجة يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية دون وقوع خسائر

البحوث الفلكية تحسم الجدل: زلزال مصر لا علاقة له بتركيا

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الأهلى بعد التعادل مع صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا

اعتداء جماهير الترجى على حافلة الزمالك فى تونس (صورة)

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2023

أطراف ملف «الدواجن البرازيلية» تتحدث.. توقعات بتراجع كيلو «الفراخ الحيّة» إلى 65 جنيهًا

شقيق ضحية غدر زوجها بالفيوم: عايزين حق أختى وحماتها شاركت فى الجريمة

معلم فصل.. تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟