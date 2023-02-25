«القاهرة الإخبارية»: زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال منذ قليل، بابوا غينيا الجديدة بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، وفقًا لنبأ عاجل أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت بابوا غينيا الجديدة، قد تعرضت مؤخرًا لزلزال قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة كاينانتو وعلى عمق 109 كيلومترات.

أين تقع بابوا غينيا الجديدة؟

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة الحزام الناري، وهي تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم 90% من البراكين النشطة في العالم.