عصابة التخدير ببولاق الدكرور: وضعنا منومًا للضحية فى الأكل وسرقنا التوكتوك الخاص به

اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين عقب تخديرهم، أمام رجال مباحث الجيزة أنهما استدرجا أحد ضحاياهما إلى داخل شقة ملكهما، وقاما بتخديره عن طريق وضع مخدر له في المأكولات.

وأوضحا أنهما وضعا له أقراصًا منومة عقب طحنها على الوجبة التي قدماها للضحية، حتى فقد وعيه تمامًا، وعقب ذلك تخلصا منه في إحدى المناطق بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشف المتهمان في اعترافاتهما عن أنهما عقب التخلص منه قاما بالاستيلاء على التوك توك الخاص به، وقاما ببيعه لأحد عملائهما اللذين أرشدا عنه، وبضبطه كشف عن أنه لا يعلم أن التوكتوك من حصيلة مسروقات.

وأرشد المتهمان عن مكان المواد المخدرة التي استخدماها في عملية تخدير الضحية.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص باستيقاف (أحد الصبية سائق مركبة "توك توك") والاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وباستدعائه أفاد بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة المرج استوقفه أحد الأشخاص واصطحبه إلى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة وطلب منه مساعدته في نقل "تليفزيون" إلى مركبة "التوك توك"وحال دخول المجني عليه الشقة فقد الوعي وفوجئ بأنه ملقى بدائرة مركز شرطة أوسيم وتم نقله للمستشفى بمعرفة الأهالي وتبين سرقة مركبة "التوك توك" وبتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، شقيقه "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.