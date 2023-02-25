السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بفواتير كهرباء مزورة بالمنيا

حبس
حبس

ألقت أجهزة الأمن في المنيا، القبض على شخص لاتهامه بتزوير فواتير الكهرباء، للنصب والاحتيال، على المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم دون وجه حق، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي إخطارا يتضمن ورود معلومات أولية للرائد علاء عبد الصمد سعيد رئيس مباحث شرطة كهرباء المنيا، بقيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بغرض سداد إيصالات تخص شركة الكهرباء وإعطائهم إيصالات مزورة.

وبإخطار اللواء محمد يوسف مدير مباحث الكهرباء، وجه على الفور بتشكيل فريق بحث وبعد الفحص والتحرى تبين قيام "محمد.ص.ز" يعمل كهربائى بإيهام المواطنين بالسداد لهم بشركة الكهرباء للحصول على مبالغ مالية منهم مقابل السداد وتسليمهم إيصالات مزورة زورها بنفسه.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرر محضر برقم ١٦٣٥ إدارى قسم شرطة المنيا، وبالعرض على النيابة العامة المختصة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة إعادة عرضه في الموعد القانوني للنظر في قرار تجديد الحبس.

المنيا القبض علي شخص زور إيصالات الكهرباء للنصب والأحتيال مباحث شرطة الكهرباء الرائد علاء عبد الصمد رئيس مباحث الكهرباء اللواء محمد يوسف مدير مباحث الكهرباء

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