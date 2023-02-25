نابولى يهزم إمبولى بثنائية ويواصل تصدر الدورى الإيطالى

واصل فريق نابولي انتصاراته في بطولة الدوري الإيطالي، وفاز على مضيفه إمبولي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإيطالي بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نابولي بنفس النتيجة.

وفرض نابولي استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وكانوا الطرف الأكثر هجومًا على المرمى وقابله أداء هجومي ضعيف من فريق إمبولي.

وسجل أرديان إسمايلي، لاعب إمبولي، الهدف الأول لنابولي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 17.

وضغط لاعبو نابولي على دفاعات إمبولي لتسجيل الهدف الثاني والتأكيد على سيطرتهم على مجريات المباراة.

وأضاف فيكتور أوسيمين، الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من المباراة.

واستمر الهجوم من لاعبي نابولي لتسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة مبكرًا من الشوط الأول.

وسدد لاعبو نابولي 3 كرات على المرمى من أصل 8 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، مقابل تسديدة من 6 محاولات للاعبي إمبولي، وخرجت 3 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ لاعبو نابولي على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق إمبولي.

واستمر استحواذ نابولي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، بينما هدأ الأداء الهجومي.

وهدد لاعبو نابولي مرمى إمبولي وحاولوا تسجيل الهدف الثالث وزيادة تقدمهم في النتيجة، فيما استمر الأداء الهجومي الضعيف لفريق إمبولي.

وتلقى ماريو روي، لاعب فريق نابولي، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 67 بسبب السلوك غير الرياضي.

وسدد لاعبو نابولي 5 كرات على المرمى من أصل 18 محاولة، وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع 5، مقابل تسديدتين من أصل 9 محاولات لفريق إمبولي، وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ نابولي على مجريات اللعب بنسبة 55%، مقابل 45% لصالح فريق إمبولي.

ورفع نابولي رصيده لـ65 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد إمبولي عند 28 نقطة في المركز الـ12.