أين تُباع الفراخ البرازيلية؟.. «صناعة الدواجن» تجيب

قال سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة، إن الدواجن المجمدة التي تم استيرادها آمنة وصحية 100%، مردفا: "صحة المستهلك المصري خط أحمر، والمصريين في الخليج لا يتناولون إلا الدواجن البرازيلية".

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن استيراد الفراخ البرازيلية يتم على عدة مراحل، موضحًا أنها دواجن مدعمة من الدولة، تباع فقط في المنافذ الرسمية، لا تباع للقطاع الخاص نهائي، حفاظا على الإنتاج المحلي.

صناعة الدواجن: قريبا تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنتاج 4 ملايين فرخة يوميا

ولفت إلى أنه لن يتم الاستيراد بنفس الكميات، موضحًا أن استيراد الفراخ توقف في السابق حفاظا على الصناعة المحلية، وكان يتم استيراد 5%، من احتياجاتنا، مردفا: "كل دول العالم لديها فجوة بسيطة يتم استيرادها".

وأكد أن صناعة الدواجن من أقوى الصناعات المصرية، وقريبا سنعود للاكتفاء الذاتي، مردفا: "الدورة الإنتاجية تطرح ثمارها ومر عليها 45 يومًا، والفترة القادمة تشهد دخول قطعان كبيرة من الأمهات، بعد رمضان ستتحسن أكثر، ونصل لإنتاج 4 ملايين دجاجة يوميًا، مثل السابق".