السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز يوجه رسالة لأصحاب المطاعم بعد انخفاض أسعار الفراخ

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة لأصحاب المطاعم الذين رفعوا أسعار الوجبات بناء على ارتفاع أسعار الفراخ في الفترة الأخيرة.

 

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لم تكن هناك قائمة أسعار ثابتة في الفترة الأخيرة، وقالوا إن الفراخ كل يوم بتغلى، اليوم بعد تراجع أسعار الدواجن، أتمنى المطاعم التي رفعت أسعارها تتراجع، طالما رفعت مع الارتفاع لا بد أن تخفض أسعارها مع الانخفاض".

 

وأردف: "من يبيع سلعة يريد تحقيق أعلى ربح، ودور المترددين على المطاعم، أن تكون لهم وقفة، لتنضبط الأمور، الحكومة تقيم معارض لخفض الأسعار، لكن هناك من يغلي عليك الأسعار ويجب أن يكون لك دور إيجابي".

 

اقرأ أيضًا: 

الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة في معارض «أهلًا رمضان»
صناعة الدواجن تكشف تفاصيل انخفاض الأسعار 15 جنيهًا فور وصول الفراخ البرازيلية
لجان الفراخ.. محمد الباز يفضح الإخوان فى لعبة الدواجن البرازيلية (فيديو)

الباز المطاعم الفراخ أسعار الفراخ محمد الباز

مواد متعلقة

الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة فى معارض «أهلًا رمضان»

«صناعة الدواجن» تكشف تفاصيل انخفاض الأسعار 15 جنيهًا فور وصول الفراخ البرازيلى

رئيس حزب البيئة العالمى: الزلازل سببها المذنب الأخضر وتأثيره مستمر لـ15 يومًا

مدير مكتبة الإسكندرية عن بيع باسبور السادات بمزاد علنى: «ليست المرة الأولى»

حفيد السادات يعلق على بيع جواز سفر جده فى مزاد علنى (فيديو)

أسامة السعيد: العقبات الخارجية زادت العلاقات المصرية السعودية صلابة وعمقا

باحث سعودى: التفريط فى وحدة مصير مصر والمملكة يؤدى لكارثة فى الإقليم

حجاج: الدول الإفريقية تحرص على إرسال كوادرها للتدريب فى مصر لا أوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

المدارس تستعد لعقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني

نائب محافظ مطروح: تخصيص 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة

مجلس الجبلاية يدرس تقديم استقالته بعد هزيمة منتخب الشباب

مسلسلات رمضان 2023.. 13 بوستر دعائي منفرد لأبطال مسلسل «حضرة العمدة» (صور)

مصر تودع أمم إفريقيا للشباب بعد الخسارة أمام السنغال برباعية

الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة فى معارض «أهلًا رمضان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرني».. عقارب الساعه لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال