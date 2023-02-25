الباز يوجه رسالة لأصحاب المطاعم بعد انخفاض أسعار الفراخ

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة لأصحاب المطاعم الذين رفعوا أسعار الوجبات بناء على ارتفاع أسعار الفراخ في الفترة الأخيرة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لم تكن هناك قائمة أسعار ثابتة في الفترة الأخيرة، وقالوا إن الفراخ كل يوم بتغلى، اليوم بعد تراجع أسعار الدواجن، أتمنى المطاعم التي رفعت أسعارها تتراجع، طالما رفعت مع الارتفاع لا بد أن تخفض أسعارها مع الانخفاض".

وأردف: "من يبيع سلعة يريد تحقيق أعلى ربح، ودور المترددين على المطاعم، أن تكون لهم وقفة، لتنضبط الأمور، الحكومة تقيم معارض لخفض الأسعار، لكن هناك من يغلي عليك الأسعار ويجب أن يكون لك دور إيجابي".