السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة فى معارض «أهلًا رمضان»

الباز
الباز

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من انتشار الدلالات والسماسرة في معارض أهلًا رمضان، لسحب السلع المخفضة، وبيعها بسعر أعلى.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نحذر من تسرب بعض الدلالات والسماسرة، قبل أن تتحول لظاهرة".

 

ولفت الباز، إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لحماية المواطن وعدم تركه فريسة للتجار الجشعين، في مقدمتها إقامة معارض لتوفير سلع بتخفيضات تصل لـ30%، مردفًا: "لكن دائمًا هناك جبهة تحاول التشويه والإساءة، وتفسد الحلول، ومنها عودة الدلالات ليس بشكلها التقليدي".

 

الباز يطالب بتحديد كميات السلع للمواطن الواحد للتصدي للسماسرة 

وطالب الباز، بتحديد الكميات للمواطنين في المعارض، مردفًا: "احتياجات المواطنين معروفة، والشراء بكميات كبيرة، أمر غريب، هناك من يتردد على أكثر من معرض، أرجو ألا نفسد عمل المعارض".

 

ولفت الباز، إلى أن استيراد الفراخ البرازيلية، أتى بنتائج سريعة، حيث انخفضت أسعار الدواجن 15 جنيهًا، منوهًا بأن الاستيراد جاء لسد فجوة في الإنتاج.

 

اقرأ أيضًا: 

صناعة الدواجن تكشف تفاصيل انخفاض الأسعار 15 جنيهًا فور وصول الفراخ البرازيلي
لجان الفراخ.. محمد الباز يفضح الإخوان فى لعبة الدواجن البرازيلية (فيديو)

المجمعات الاستهلاكية: لدينا مخزون من الفراخ المجمدة يكفى لبعد رمضان

الباز معارض اهلا رمضان السماسرة الدلالات محمد الباز

مواد متعلقة

رئيس حزب البيئة العالمى: الزلازل سببها المذنب الأخضر وتأثيره مستمر لـ15 يومًا

مدير مكتبة الإسكندرية عن بيع باسبور السادات بمزاد علنى: «ليست المرة الأولى»

حفيد السادات يعلق على بيع جواز سفر جده فى مزاد علنى (فيديو)

أسامة السعيد: العقبات الخارجية زادت العلاقات المصرية السعودية صلابة وعمقا

باحث سعودى: التفريط فى وحدة مصير مصر والمملكة يؤدى لكارثة فى الإقليم

حجاج: الدول الإفريقية تحرص على إرسال كوادرها للتدريب فى مصر لا أوروبا

محمد الساعد لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر والسعودية أوقفتا مخطط هدم الجدار العربى

باراجواى ليست الأولى.. الباز يكشف تاريخ إدراج الإخوان على قوائم الجماعات الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

المدارس تستعد لعقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني

نائب محافظ مطروح: تخصيص 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة

مجلس الجبلاية يدرس تقديم استقالته بعد هزيمة منتخب الشباب

مسلسلات رمضان 2023.. 13 بوستر دعائي منفرد لأبطال مسلسل «حضرة العمدة» (صور)

مصر تودع أمم إفريقيا للشباب بعد الخسارة أمام السنغال برباعية

الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة فى معارض «أهلًا رمضان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرني».. عقارب الساعه لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال