الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة فى معارض «أهلًا رمضان»

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من انتشار الدلالات والسماسرة في معارض أهلًا رمضان، لسحب السلع المخفضة، وبيعها بسعر أعلى.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نحذر من تسرب بعض الدلالات والسماسرة، قبل أن تتحول لظاهرة".

ولفت الباز، إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لحماية المواطن وعدم تركه فريسة للتجار الجشعين، في مقدمتها إقامة معارض لتوفير سلع بتخفيضات تصل لـ30%، مردفًا: "لكن دائمًا هناك جبهة تحاول التشويه والإساءة، وتفسد الحلول، ومنها عودة الدلالات ليس بشكلها التقليدي".

الباز يطالب بتحديد كميات السلع للمواطن الواحد للتصدي للسماسرة

وطالب الباز، بتحديد الكميات للمواطنين في المعارض، مردفًا: "احتياجات المواطنين معروفة، والشراء بكميات كبيرة، أمر غريب، هناك من يتردد على أكثر من معرض، أرجو ألا نفسد عمل المعارض".

ولفت الباز، إلى أن استيراد الفراخ البرازيلية، أتى بنتائج سريعة، حيث انخفضت أسعار الدواجن 15 جنيهًا، منوهًا بأن الاستيراد جاء لسد فجوة في الإنتاج.