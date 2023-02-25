«الخارجية» تتابع نتائج التحقيقات فى قضية العثور على جثة مصرى بإيطاليا

في إطار جهود القطاع القنصلي بوزارة الخارجية في متابعة تطورات قضية المواطن "محمد إبراهيم منصور" الذي تعرض لحادث قتل في إيطاليا، أفادت القنصلية العامة في ميلانو بأنه تم إلقاء القبض على الجناة.

ووفقاً لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، وأنه جار البحث عن مزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.

وتستمر وزارة الخارجية في متابعة سير التحقيقات حفاظاً على حقوق المواطن وضماناً لسرعة عودة رفاته.