سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي السبت 25-2-2023 التعاملات المسائية

ننشر آخر تحديث سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي السبت الموافق 25 فبراير 2023، حيث سجل استقرارًا أمام العملة المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم بالبنوك المصرية، ليسجل نحو 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، وتصدر سعر الدولار اليوم الأربعاء محركات البحث على «جوجل» خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي

نستعرض في السطور التالية، آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه المصري، في التعاملات المسائية اليوم السبت 25 فبراير 2023 بالبنوك المصرية ليسجل 30.56 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

شهد سعر الدولار اليوم السبت 25 فبراير 2023 في لبنان، استقرارًا في نهاية التعاملات ليسجل سعر الدولار في لبنان 16.038.19 ليرة لبنانية في السوق السوداء، وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن خلال الفترة الماضية عن خفض جديد في سعر الليرة اللبنانية، حيث فقدت الليرة نحو 97% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في سوريا

كما شهد سعر الدولار اليوم السبت 25 فبراير 2023 في السوق السوداء، استقرارًا مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق ليسجل 7593 ليرة للشراء، و7705 ليرات للبيع.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

شهدت عملة البيتكوين اليوم السبت الموافق 25 فبراير 2023، استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي في نهاية التعاملات لتسجل 20.752.63 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ سنوات عديدة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم السبت 25 فبراير 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.57 جنيه للشراء.

-30.67 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

-30.48 جنيه للشراء.

-30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-30.56 جنيه للشراء.

-30.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

-30.56 جنيه للشراء.

-30.58 جنيه للبيع.