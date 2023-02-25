السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المحذوفات من منهج الإعدادية 2023

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن المحذوفات من منهج الإعدادية بالإضافة إلي البحث في جوجل عن أسماء الدروس المحذوفة، والتي أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تكون للاطلاع فقط.

المحذوفات من منهج الإعدادية ٢٠٢٣ الصف الأول الإعدادي

في هذا السياق ترصد “الدستور” خلال السطور التالية كافة المحذوفات من مناهج الإعدادية 

المرحلة الإعدادية

الصف الأول الإعدادي

الوحدة الأولى: المناخ والنبات الطبيعي الدرس الثالث: النبات الطبيعي والحيوان البري.
الوحدة الخامسة: المواطنة الصالحة الدرس الثاني: المواطنة (حقوق وواجبات) والدرس الثالث أنت والقانون.

المحذوفات من منهج الإعدادية ٢٠٢٣ الصف الثاني الاعدادي

الصف الثاني الإعدادي

-الوحدة الأولى: خيرات وطننا العربي الدرس الثالث : الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي.

- الوحدة الرابعة: روائع الحضارة الإسلامية الدرس الثالث: روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب والوحدة الخامسة: قيمنا الإسلامية والمواطنة الدرس الثاني: المشاركة التطوعية الصالحة .

 

يبحث أولياء الأمور أيضا والطلاب عن المحذوف من المرحلة الابتدائية حيث يكثر البحث في جوجل عن المحذوفات في الابتدائية وترصدها “الدستور” خلال السطور التالية.

 

المرحلة الابتدائية
الصف الرابع الابتدائي
- الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا (الدرس الثالث)
- الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال في بلدنا (الدرس الرابع تطوير وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع).

الصف الخامس الابتدائي
- الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا (الدرس الرابع العلوم والآداب في بلدنا).
- الوحدة الثالثة : علاقات مصر مع العالم من الماضي والحاضر (الدرس الرابع: البورصة المصرية).

الصف السادس الابتدائي

- الوحدة الأولى : البيئة الصحراوية (الدرس الرابع تنمية البيئة الصحراوية).

الوحدة الثانية : البيئة الساحلية الدرس الثالث : الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة أرسلت خطابا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بالمحذوفات لتطبيقها وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأجزاء للاطلاع فقط ولن تأتي في الامتحانات.

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الأول الإعدادي الامتحانات الاقتصادية الأداب الابتدائية الاب أكد البورصة المصرية

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