أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية، بشأن موافقة وزير التربية والتعليم على فتح باب التقدم للمشاركة في المنحة المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتدريب عدد 300 طالب للحصول على منحة تدريب البرمجة والخاصة بالتأهيل للأولمبياد المصري للمعلوماتية 2023م، حيث سيتم فتح باب التقدم 5 مارس القادم.



ونص الخطاب على موافقة وزير التعليم على الإعلان عن فتح باب التقديم لمشاركة الوزارة في المنحة المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتدريب عدد 300 طالب للحصول على منحة تدريب البرمجة والخاصة بالتأهيل للأولمبياد المصري للمعلوماتية 2023.

وتابع الخطاب: وتتقدم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة استعداد الأكاديمية اختيار الدفعة الجديدة من طلاب المدارس للحصول على منحة تدريب البرمجة والخاصة بالتأهيل للأولمبياد المصري للمعلوماتية 2023 حيث تقوم الأكاديمية باختيار آلاف الطلاب على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل عدد 300 طالب للحصول على المنحة، ويتم اختيار الطلاب أونلاين من خلال منصة مسابقة القندس المصرية (BeaverEgypt.org ) والتي يشارك بها ما يزيد عن 3 ملايين على مستوى العالم، وهي مبادرة دولية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مجال المعلوماتية والتفكير الحسابي والمنهجي لحل المشكلات.



وتشمل أهداف المنحة التالي:

1- تشجيع الطلاب وتحفيزهم للتفكير المنهجي.

2- زيادة قدرة الطلاب على كيفية التفكير لحل المشكلات.

3- اكتشاف الشباب المتميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4- حصول الطلاب على منح دراسية في الخارج تساعدهم على الانخراط في سوق العمل.

5ـ اختيار أفضل الطلاب لتكوين فريق يستطيع تحقيق انجاز كبير لمصر سجل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.

مجال المسابقة:

ومجال المعلوماتية والتفكير الحسابي والمنهجي لحل المشكلات، كما أن أسئلة المسابقة تفاعلية وتعتمد على التفكير المنطقي والمنهجي ومرتبطة بالمشاكل اليومية والتي لا تحتاج أن يكون الطالب قد درس أي مواد لها علاقة بالبرمجة ولكنها تختبر قدرة الطالب على كيفية التفكير لحل المشكلات.



- يعد هذا البرنامج أهم مسابقة في خوارزميات الحاسب والبرمجة وطرق الحل المنهجي لطلاب المدارس وهو برنامج مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام ٢٠٠٣.



وتشمل الفئة المستهدفة للمنحة:

- طلاب المدارس الحكومية والخاصة بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.



وأكد الخطاب، أن التقديم لاختيار الطلاب بالمسابقة يتم أونلاين من خلال منصة مسابقة القندس المصرية (BeaverEgypt.org)، علما بأن المسابقة سوف تبدأ من 5 مارس إلى 17 مارس 2023م.