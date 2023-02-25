السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية دون وقوع خسائر

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات مساء السبت جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، وتأثرت به المدن الساحلية من دون أن يؤدي الى توجيه تحذير من وقوع تسونامي، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

ولم تتحدث وسائل الإعلام اليابانية حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط جرحي.

وقع الزلزال في الساعة 22,27 (13,27 ت غ) على عمق يناهز 43 كلم، بحسب المعهد الأمريكي.

وأوصى خبير عبر قناة "‘إن إتش كاي" العامة السكان بالبقاء يقظين حيال إمكان وقوع هزات أرضية طوال نحو أسبوع.

والزلازل أمر مألوف في اليابان التي تقع على "حزام النار" في المحيط الهادىء، وهو منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا كثيفا يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادىء.

وتلتزم البلاد قواعد بناء صارمة لضمان قدرة المباني على مقاومة الزلازل الشديدة، وتنظم في شكل دوري تدريبات طارئة تحسبا لزلزال كبير.
 

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زلزال هوكايدو اليابان تسونامي اليابانية

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وائل لطفي

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