اليابان تدير أكبر مهمة طبية خارجية فى تاريخها تضامنًا مع ضحايا زلزال تركيا

أرسلت اليابان أكبر مهمة طبية خارجية في تاريخها إلى تركيا التي تعرضت مؤخراً لزلزال هائل.

وقال تاكيشي إيشيهارا، مسئول في وزارة الخارجية، إنه تم إرسال حوالي 70 من الموظفين اليابانيين الطبيين والمسعفين.

وأضاف أن الفريق الطبي الياباني وصل إلى تركيا على مجموعتين في 13 و15 فبراير الجاري، وبدأ عملياته على الفور.

ويضم الفريق الذي تشكل الإناث نصفه تقريبا، أطباء وممرضات ومسعفات وموظفي خدمات لوجستية.

وقال إيشيهارا: "يحمل فريقنا الإمدادات الطبية والأدوية ويمكنه إجراء مسح الأشعة السينية"، مضيفا أنه مكتف ذاتيا ويتم إعداد المستشفى الميداني داخل خيمة.

كما تحدث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر الهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي لنقل التعازي والتضامن مع منكوبي الزلزال.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.