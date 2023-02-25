وزير السياحة: نعمل على رفع دورنا كرقيب إلى العمل بصناعة القطاع

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل حالياً على عدد من الإجراءات والضوابط التي من شأنها أن تساهم في رفع دور الوزارة كرقيب وكمُنظم ومُرخص للعمل داخل الصناعة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوزارة تنسق وتتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ ذلك من خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة، وهي ١٤ مسارا للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.

وأضاف عيسى، في تصريحات صحفية، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25 إلى 30% سنوياً، مؤكدا أن مصر تستحق الكثير ولديها القدرة على تحقيق ذلك وخاصة مع وجود طلب متزايد من كافة دول العالم على زيارتها، موضحا أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية والتي من بينها إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وكذلك تطوير تجربة السائحين في مصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بها.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعقد شراكات مع شركات القطاع الخاص لتقديم وتشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة، مع التأكيد على الحفاظ على هوية هذه المتاحف والمواقع وطابعها المميز، والتي جاء من بينها المتحف المصري بالتحرير.

يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نظمت زيارة تعريفية لـ186 من ممثلي شركات السياحة الإيطالية لمدينة شرم الشيخ، للتعرف على المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها، بالتعاون مع أحد أكبر منظمي الرحلات الإيطالية.