رفع 99 طن قمامة ومخلفات في حي أول الإسماعيلية

رفعت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية، اليوم السبت، المخلفات والقمامة والأتربة من عدة مناطق منها: الجامعة القديمة، حي الأسرة، منطقة الإسراء، البهتيني، الجلاء، طريق البلاچات، منطقة المحطة الجديدة، شارع سوريا، ميدان الملك فهد، منطقة القصيم، كباري شارع محمد علي، طريق أم كلثوم، كورنيش الثلاثيني ومحمد علي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة الإسماعيلية.

وبلغ إجمالي حمولة ما تم رفعه من القمامة والمخلفات حوالي ٩٩ طن من القمامة والرتش ومخلفات قص وتهذيب الأشجار.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، شن حملات مكبرة لرفع القمامة في مختلف أنحاء المحافظة.