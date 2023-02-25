السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 2758 مواطنًا ضمن القوافل الطبية في أسوان

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا في المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة". 

وتم تنظيم قافلتين طبيتين داخل قرية وادي خريت التابعة لمركز نصر النوبة، وقرية عمرو بن العاص، التابعة لمركز إدفو، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين في كل قرية. 

من جهته، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 2758 مواطنًا ومواطنة. 

ولفت إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية. 

أسوان الكشف الطبي المجاني القوافل الطبية مديرية الشئون الصحية بأسوان العلاج المجانى المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرية خريت قرية عمرو بن العاص

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