فحص 2758 مواطنًا ضمن القوافل الطبية في أسوان

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا في المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وتم تنظيم قافلتين طبيتين داخل قرية وادي خريت التابعة لمركز نصر النوبة، وقرية عمرو بن العاص، التابعة لمركز إدفو، واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين في كل قرية.

من جهته، أوضح الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت في إجراء الكشف الطبي لـ 2758 مواطنًا ومواطنة.

ولفت إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.