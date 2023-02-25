«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» في مرحلتها الـ 23 (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، تقريرًا بعنوان: «وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة (كلنا واحد) في مرحلتها الـ 23».

وتشهد مبادرة «كلنا واحد» في مرحلتها الـ 23 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاقة جديدة تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتم تجهيز شوادر ذات سعة كبيرة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات، وتتميز المنافذ بوفرة المعروض، إضافة إلى انضمام المزيد من السلاسل التجارية إلى المبادرة.

وقال أشرف عبدالمجيد، مدير مبيعات: «إننا نحاول توفير أقل سعر موجود بالنسبة للمنتجات الموجودة في السوق، ونحاول توفير المنتج بسعر التكلفة».

فيما قال فوزي توفيق، مستشار لمجموعة شركات ملابس مشتركة بالمبادرة: «إننا نحاول توفير السلع لجميع المواطنين بسعر الجملة للمستهلك».