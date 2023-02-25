السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وزير القوى العاملة: هدفنا الحفاظ على مصالح طرفى العمل بشكل متوازن

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على حرص الوزارة على وجود تنظيم نقابي واع يقوم بدوره في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، داعيًا العمال إلى التحلي بالإخلاص والمصداقية في العمل، والحفاظ على شركاتهم، والعمل على الاستقرار المستمر في مواقع العمل، والسعي باستمرار نحو الحفاظ على مصالح طرفي العمل  بشكل متوزان.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم في الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لأعمال النقل الجوي، بحضور محمد موسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وخالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس الشيوخ، وسولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري، وأحمد عبدالله رئيس قطاع النقابات العمالية بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، وأحمد الرفاعي القائم بأعمال رئيس النقابة العامة، وأحمد الهادي الأمين العامة للنقابة العامة وأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، والذين ألقوا كلمات أكدوا خلالها على دور النقابات كشركاء في عملية التنمية وتعزيز علاقات العمل.

وقال الوزير إن التنظيم النقابي لا يقتصر دوره فقط في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة، وإنما التحديات الراهنة فرضت عليه أدوار قومية أكبر تتمثل في التوعية بالحقوق والواجبات، والقيام بدور الشريك الواعي بمصالح الشركة،وجهة العمل، والعامل، ودعا الوزير النقابيين بقراءة التشريعات والقوانين الخاصة بملف العمل لتوعية العمال بها، وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضرب الوزير مجموعة من الأمثلة التي تؤكد أهمية الدور التي قامت وتقوم به النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، وما تقدمه للمجتمع من خدمات، داعيًا الجميع إلى الاستمرار في هذا الدور الوطني الكبير.

يشار إلى أن أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لأعمال النقل الجوى المنعقدة صباح اليوم ناقشت بعض الموضوعات التنظيمية ومنها تقرير نشاط مجلس ادارة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، وعرض اعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للنقابة العامة عن الأعوام المنتهية.

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وزير القوى العاملة حسن شحاتة تنظيم نقابي توعية العمال مواقع العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

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