السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيارة متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة تجوب قرى مركز بيلا بكفر الشيخ

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا كفر الشيخ ، اليوم السبت، توفير سيارة بيع متنقلة تجوب قرى ونجوع مركز بيلا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومحاربة الغلاء، واستعدادًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس مدينة بيلا، إنه جرى التنسيق مع مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بالمحافظة، لتوفير سيارة لبيع السلع الغذائية المتنقلة بكل القرى لمحاربة الغلاء، وذلك ضمن مبادرة «أهل الخير» التي أطلقتها المؤسسة لتلبية احتياجات ومطالب أهالي مركز بيلا بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.

وأوضح رئيس المدينة، أن السيارة عبارة عن ثلاجة تحمل كل أصناف السلع الغذائية الجافة والمجمدة، مؤكدًا أن السيارة تبدأ عملها اعتبارًا من غدًا الأحد بقرية كوم الحجنة وبعد غد الإثنين بقرية الجرايدة، حيث ستتمركز سيارة محملة بكل السلع الغذائية بالشوارع الرئيسية بالقرى لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير السلع الأساسية التموينية والغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار، وتم بالفعل فتح العديد من المنافذ والمعارض والشوادر بمختلف أحياء المدينة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري والصحة، بالإضافة إلى توفير منافذ متنقلة تجوب القرى والنجوع بصفة يومية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

بيلا سلع غذائية كفر الشيخ السيسي جمال ساطور

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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