السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الصحة يتابع المبادرات الرئاسية وصرف لبن الأطفال في دمياط

وزير الصحة في دمياط
وزير الصحة في دمياط

وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى محافظة دمياط ظهر اليوم السبت، ضمن جولته التي من المقرر أن يتفقد فيها عدد من المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

بدأ وزير الصحة الزيارة بمتابعة سير العمل داخل مركز طب الأسرة بحي ثانِ، للتأكد من تنفيذ أهداف المبادرات الرئاسية، والتي تستهدف تقديم خدمات صحية متطورة ومتكاملة بقرى ومحافظات مصر بالكامل، لافتاً إلى أن المركز يقدم خدماته لأكثر من 100 ألف مواطن بالمحافظة، نظراً لمحورية موقعه.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالإسراع في إنهاء مشروع ميكنة مركز طب الأسرة بحي ثانِ، ليكون النموذج المميكن المعتمد لباقي مراكز ووحدات طب الأسرة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات الجمهورية.

وتفقد الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ، وعيادات (طب الأسرة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، الأسنان، الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن)، لمتابعة سير العمل وتوافر التجهيزات والمستلزمات اللازمة، فضلاً عن تفقد معمل التحاليل، ومعمل تركيبات الأسنان.

وتابع الوزير خلال الجولة منظومة صرف ألبان الأطفال للتأكد من توافر مخزون كافِ منها، كما حرص على تفقد الصيدلية للتأكد من الأرصدة اللازمة لاحتياجات المرضى المترددين على المركز.

كما حرص الوزير على مراجعة معدلات التردد اليومية على المركز ومراجعة أعداد القوى البشرية بالمركز من (أطباء، تمريض، صيادلة، فنيين، إدرايين، مراقبيين ومثقفين صحيين، عمال، أمن)، والتأكد من انتظام عملهم داخل المركز، بما يضمن توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

كما تابع خلال تفقده سير العمل بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث تقدم الوحدة الصحية خدماتها بمبادرات (دعم صحة المرأة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة).

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، والدكتور محمد فوزي، مدير وحدة الرقابة الداخلية بوزارة الصحة.

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