السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لأعمال الرصف بالشهداء والباجور ومنوف وتلا

أعمال التطوير بالمنوفية
أعمال التطوير بالمنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لخطة الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالبنية التحتية والأساسية لشبكات الطرق.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال قطع الفرمة وتسوية شارعي الأزهر والمدرسة الثانوي بناحية عمروس، تمهيداً لفرد طبقة السن، وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرافق بإجمالي أطوال 1200 م، وكذا أعمال نظافة وتطهير شارع الاسطبل بداية من ترعة الغزالية حتى شارع الحرية بطول ٥٠٠ م تمهيداً لفرد طبقة السن، كما تم متابعة أعمال رصف شارع الشيخ منصور الذي يربط بين شارعي بورسعيد والنصر بطول ٥٠٠ م، وكذا أعمال نقل وترحيل أعمدة الإنارة بشارع شمس بطول ١٥٠ م، بهدف توسعة الشارع للمواطنين، وتمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن أعمال التطوير بالخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وتابعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال تسوية شارع مدبولي زهير ورفع مطابق الصرف الصحي تمهيداً لأعمال الرصف، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تسوية ووضع طبقة الأساس بشارع مسجد التقوى، بالإضافة إلى متابعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال الرصف والتطوير بشارعي سيدي عزالدين والمحكمة، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.

ارتداء الكمامات اجتماعية أعمال الرصف الاقتصادية والاجتماعية البنية التحت البنية التحتية الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين

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وائل لطفي

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