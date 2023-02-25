بعيدا عن الجهاز الفني .. تفاصيل جلسة لاعبي الأهلي الكبار قبل مواجهة صن دوانز

حرص لاعبو الأهلي الكبار محمد الشناوي ومحمود متولي ومحمد هاني وعلي معلول على الاجتماع مع زملائهم بالفريق في جلسة خاصة بعيدًا عن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في فندق الإقامة قبل مواجهة صن دوانز بطل جنوب إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن اللاعبون تعاهدوا على أن تكون مباراة صن داونز اليوم هي نقطة الانطلاق في البطولة الإفريقية وتعويض الأداء السئ في السودان والخسارة أمام الهلال السوداني بهدف دون رد.

وأضاف المصدر أن اللاعبون اعترفوا فيما بينهم على أنهم فرطوا في فوز سهل علي الهلال في السودان وعليهم تدارك الموقف سريعا للاستمرار في المشوار نحو اللقب الإفريقي ومصالحة الجماهير.

وأشار المصدر إلى أن محمد الشناوي طلب من اللاعبين رفع درجات التركيز مجددا واستغلال نشوة الفوز علي أسوان من أجل تحقيق المكسب علي حساب صن دوانز والعودة من جديد للمنافسة علي صدارة المجموعة.

من جانبه، استقر السويسري مارسيل كولر علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء صن داونز والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه في خط الدفاع علي معلول و محمد عبد المنعم و محمود متولي محمد هاني وفي وسط الملعب حمدي فتحي أليو ديانج أفشة أحمد عبد القادر حسين الشحات وفي الهجوم محمود كهربا.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة صن داونز، التي تقام مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أمامنا مباراة صعبة غدًا أمام فريق قوي وهو صن داونز الجنوب إفريقي، لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تحقيق الفوز».

وردًّا على ما أثير عن نقص خبرات لاعبي صن داونز علق كولر قائلًا: «صن داونز خاض لقاءين في دوري المجموعات حتى الآن، ولديه خبرات كبيرة من خلال مشاركاته السابقة في دوري أبطال إفريقيا، والنادي يحافظ على القوام الأساسي للفريق منذ فترة».

وواصل حديثه: «عنصر الخبرة قد يكون فارقًا في أحداث المباريات، ولكنه لا يرجح كفة فريق دائمًا».

وفيما يتعلق بموقف المجموعة الثانية، قال كولر إن الأهلي ما زال أمامه خمس مباريات في دور المجموعات ونسعى للفوز بها.

واختتم المدير الفني حديثه قائلاً: «بالنسبة للأهلي هدفنا التركيز في مباراة اليوم ، وأن نحقق هدفنا من المباراة».