الأهلي يبحث عن انتصاره الأفريقي الأول علي حساب صن دوانز بدوري الابطال

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره صن دوانز الجنوب افريقي في التاسعة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات علي ستاد السلام ويدير اللقاء الحكم الإثيوبي باملاك تسيما.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو في المركز الثالث بدون نقاط عقب خسارته أمام الهلال السوداني بهدف دون رد في الجولة الماضية وله مباراة مؤجلة مع القطن الكاميروني بينما بطل جنوب افريقيا يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الهلال والقطن بينما الهلال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوزه بالأمس على القطن الكاميروني.

من جانبه عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة قبل المباراة بساعات قليلة أبدى خلالها تفاؤله وحماسه الشديد قبل مواجهة صن دوانز وقدرة اللاعبين على تعويض الحالة السيئة التي ظهر عليها الفريق في مباراة الهلال السوداني رغم الفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه أسوان في الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

وشدد كولر في جلسته مع اللاعبين على أن مباراتي الفريق في دوري الأبطال أمام صن داونز وبعده القطن الكاميروني ستكونان مفتاح الصعود للفريق وفي حالة عدم تحقيق أي نتيجة بخلاف الفوز فإن موقف الفريق نحو التأهل سيكون محل شك ولن ينتظر الصعود بأقدام الآخرين.

وأكد المدير الفني خلال جلسته أن أهم شيء أن يكون الفريق على أتم الاستعداد لمواجهتي صن داونز ثم القطن الكاميروني على ملعبنا وضرورة حصد نقاط المباراتين من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة وضمان الصعود إلى الأدوار النهائية.

وأوضح كولر أنه لا مجال للحديث عن ‏الماضي وضرورة نسيان الخسارة أمام الهلال السوادني واستيعاب الدرس جيداً وأن يكون التركيز دائما منصبا على المباراة المقبلة كما هي عادة الأهلي.‏

في السياق ذاته حرص لاعبو الأهلي الكبار محمد الشناوي ورامي ربيعة وعلي معلول على الاجتماع مع زملائهم بالفريق في جلسات خاصة بعيدًا عن الجهاز الفني قبل مواجهة بطل جنوب افريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن اللاعبون تعاهدوا على أن تكون مباراة صن داونز اليوم هي نقطة الانطلاق في البطولة الإفريقية وتعويض الأداء السيء في السودان.