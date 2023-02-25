مرتضى منصور يصل محكمة النقض لحضور جلسة الطعن على حكم حبسه

وصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم السبت، إلى محكمة النقض، لحضور جلسة نظر الطعون على حكم حبسه في اتهامه بسب محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي.

تنظر محكمة النقض اليوم، أولى جلسات نظر 3 طعون لـ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي، والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوريًا لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

وكان المستشار مرتضى منصور قد طعن أمام محكمة النقض على حكمين قضائيين صدرا ضده بالحبس، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهرًا، والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي.