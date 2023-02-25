السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال نظر دعوى أطباء الأسنان ضد «الفاتورة الإلكترونية»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستكمل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من إيهاب السيد خليل نقيب أطباء الأسنان، والتي تطالب بإلغاء قرار كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية .

وكانت محكمة القضاء الإداري دائرة التراخيص بمجلس الدولة، قد قررت إحالة عدد من الدعاوى المقامة من أطباء الأسنان والمحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كل من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية للدائرة الأولى بالقضاء الإداري بالدقي.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة نقيب أطباء الأسنان وزارة المالية مصلحة الضرائب الضريبة الإلكترونية

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