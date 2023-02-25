القاص الفائز بجائزة يحيى الطاهر عبد الله ياسين محمود يطلق «فوضى الدم»

يحل القاص الشاب ياسين محمود، الفائز بجائزة يحيي الطاهر عبد الله للقصة القصيرة، في ضيافة مكتبة البلد، بمقرها الكائن بشارع محمد محمود، أمام الجامعة الأمريكية، وذلك في أمسية ثقافية لمناقشة وحفل إطلاق مجموعته القصصية “فوضى الدم”، والتي فاز عنها بالجائزة.

وتعقد الأمسية في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجاري، ويناقش المجموعة الكاتب الناقد مدحت صفوت.

والمجموعة القصصية “فوضي الدم”، صدرت عن دار المرايا للثقافة والفنون، بعد فوزها بجائزة يحيي الطاهر عبد الله للقصة القصيرة، والتي أعلنت في شهر مايو 2022.

ويرى القاص “ياسين محمود”، الفائز بجائزة يحيي الطاهر عبد الله عن مجموعته القصصية “فوضي الدم”، أن القصة القصيرة رغم الرواج الذي تشهده الرواية، سواء على مستوى النشر والكتابة أو على مستوى إقبال القراء، ستظل اللون الأدبي المحبب إليه أكثر، خاصة وأن لغة الصورة تتجه أكثر ناحية المجموعات القصصية أو القصص القصيرة وليس الرواية، وأن القصة القصيرة هي الأقرب للغة الصورة، من خلال التكثيف علي مستوي الحدث، لذا فهي الأقرب إلي لغة الصورة”.

ــ عبد الرحيم كمال: ياسين محمود يبشر بكاتب واعد

وعن مجموعة “فوضي الدم”، قال السيناريست الروائي عبد الرحيم كمال، عضو لجنة تحكيم جائزة يحيي الطاهر عبد الله: لا شك أن يحيي الطاهر عبد الله نجم في تسليط الضوء علي الجنوب بشكل غير مسبوق، وأتصور أن سر يحيي الطاهر عبد الله في كونه امتداد للراوي الشفهي العظيم، ومع ذلك لديه قدرة علي تقديم صياغات سردية ساحرة في الكتابة.

ويضيف “عبد الرحيم”: أما ياسين محمود، فهو امتداد لفكرة الشباب الموهوب القادر علي تقديم لغة خاصة تلقي قبول من القارئ علي اختلاف نوعه، كما أنه يبشر بكاتب واعد يستطيع تقديم الحكاية بشكل خاص ومتطور.