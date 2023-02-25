التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجى فى دورى أبطال أفريقيا

ننشر لكم التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على الترجي التونسي في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك و الترجي التونسي

ويستضيف ملعب "رادس" مباراة الترجي التونسي والزمالك في تمام الساعة السادسة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الزمالك لتحقيق أول انتصار له في البطولة، بعدما استهل مشواره بالسقوط أمام شباب بلوزداد على ستاد القاهرة بهدف قبل أن يتعادل سلبياً مع المريخ السوداني في الجولة الماضية.

أما الترجي التونسي فيأمل في مواصلة انطلاقته القوية بعد حصد العلامة الكاملة بالفوز على المريخ بهدف نظيف والانتصار على شباب بلوزداد بالنتيجة ذاتها.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي التونسي

من المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك أمام الترجي، كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف روقا

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري - سيد نيمار

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي



تذاع مباراة الزمالك والترجي التونسي على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي السياق ذاته، أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة الترجي التونسي.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الزمالك فريق كبير، ونخوض كل المباريات في كل المنافسات من أجل الفوز، رغم أن تصنيف الفريق في المجموعة ليس في أفضل حال".

وأضاف فيريرا: "هدفنا وسياستنا واحدة، وهي اللعب من أجل الفوز، ولقاء الغد أمام الترجي صعب أمام منافس قوي ونسعى للفوز للحفاظ على حظوظنا في التأهل".

وتابع المدير الفني قائلا: "أستطيع الحديث عن المجموعة بعد مباراة الغد بين الزمالك والترجي، فشباب بلوزداد خسر مباراتين متتاليتين، والتطلعات لدى المريخ السوداني كبيرة بعد الفوز اليوم، والزمالك في المركز الأخير برصيدة نقطة واحدة".