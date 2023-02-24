منافسا الزمالك.. المريخ يهزم شباب بلوزداد وينتزع وصافة مجموعته بدورى الأبطال

حقق المريخ السوداني، فوزًا ثمينًا على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "شهداء بنينة" بمدينة بنغازي الليبية، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا "موسم 2022-2023".

ورفع المريخ، رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى وصافة المجموعة، بينما تجمد رصيد شباب بلوزداد، عند ثلاث نقاط، في المركز الثالث.

وسجل البرازيلي باولو سيرجو، هدف المريخ الوحيد، في الدقيقة 32، من زمن الشوط الأول، عبر ركلة جزاء، محققًا انتصاره الأول في دور المجموعات.

وحفلت المباراة بالعديد من الفرص والمحاولات للتسجيل، لكنها لم تسفر عن المزيد من الأهداف.

وألغى الحكم هدفًا لشباب بلوزداد، في الدقيقة 90، بداعي وجود خطأ على النيجيري إيوالا، مهاجم الفريق الجزائري.

وسيحل فريق الزمالك، ضيفًا على الترجي التونسي، في السادسة من مساء يوم غدٍ السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد "حمادي العقربي"، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.

ويتصدر الترجي، المجموعة برصيد ست نقاط، بينما يقبع الزمالك، في ذيل الترتيب، برصيد نقطة واحدة.

قبع الزمالك، في ذيل الترتيب، برصيد نقطة واحدة.