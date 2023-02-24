السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الوداد المغربى يهزم بترو أتلتيكو الأنجولى فى دورى أبطال أفريقيا

الوداد
الوداد

فاز الوداد البيضاوي المغربي على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وحصد الوداد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعدما خسر المباراة الماضية أمام شبيبة القبائل الجزائري صفر/1، وتأجلت المباراة الأولى أمام فيتا كلوب بسبب مشاركة الفريق المغربي في بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل يحيى جبران هدف المباراة الوحيد للوداد في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وحاول فريق بترو أتلتيكو في الشوط الثاني، وكان قريبًا من إدراك التعادل في أكثر من محاولة أخطرها عن طريق البرازيلي تياجو أزولاو الذي أهدر فرصة هدف مؤكد قبل نهاية المباراة.
 

الوداد البيضاوي المغربي بترو أتلتيكو الأنجولي دورى ابطال افريقيا يحيى جبران

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