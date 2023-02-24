غدًا.. نظر دعوي وقف قرار مجلس الدولة حول استلام الصور التنفيذية للأحكام

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني أبو السعود، والتي يطالب فيها بإلغاء ووقف قرار رئيس مجلس الدولة بشأن استخراج واستلام الصور التنفيذية للأحكام.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4887 لسنة 77 قضائية؛ كل من رئيس مجلس الدولة، ووزير العدل بصفتيهما.

وأصدر المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، قراراً يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم آلية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

وينص القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد على أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون.