أسعار الدواجن اليوم فى مصر السبت 25-2-2023

ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم في مصر، مع بدء الساعات الأولى الصباحية حرصت الأسر المصرية على معرفة أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 25-2-2023 حرصا منهم على شراء احتياجاتهم اليومية، حيث استقرت أسعار الفراخ ببورصة الدواجن اليوم فى جميع الأسواق المحلية عند مبلغ 78 و80 جنيهًا للكيلو الواحد بالمزرعة.

أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 25-2-2023

وتكون الأسعار طبقا لما ذكره رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، وهو عبد العزيز السيد، وستتخذ الهيئة العامة بالخدمات البيطرية العديد من الإجراءات الاحترازية بمواجهة الأمراض الوبائية التى ستهدد الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال لقاحات منتَجة محليًّا.

أسعار الفراخ اليوم السبت في بورصة الدواجن

وستتراوح أسعار الفراخ اليوم ببورصة الدواجن ما بين مبلغ 83 و85 جنيهًا للكيلو الواحد باختلاف المنطقة، وستتراوح أسعار الدواجن البلدى ما بين مبلغ 110 جنيها و120 جنيهًا، وقد بلغت الدواجن الساسو بقيمة 110 جنيهات للمستهلك.

وتسعى الحكومة المصرية لفتح أسواق خارجية جديدة وذلك لتصدير الدواجن وتكون بهدف دعم الاحتياطي المصري في النقد الأجنبي.

وجاء ذلك عقب تحقيق الاكتفاء الذاتى والإعلان بمنظمة صحة الحيوان العالمية لاعتماد مصر من الدول التي ستطبق نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم السبت



واستقر سعر بورصة الدواجن العمومية اليوم السبت عند مبلغ 78 جنيهًا بكيلو الدجاج الأبيض، وسيبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو مبلغ 4 ملايين دجاجة يوميًّا، وتكون بالإضافة إلى مبلغ 13 مليار بيضة سنويًّا، طبق تصريحات عبد العزيز السيد.

كما استقر سعر الدواجن الساسو ببورصة الدواجن العمومية عند مبلغ 96 جنيهًا للكيلو الواحد ، وبلغت أسعار الأمهات البيضاء قيمة 70 جنيهًا فى المزرعة.

ويتمثَّل أهم الأسواق المستقبلة لجميع صادرات الدواجن المصرية بشكل مؤخرًا بالدول العربية وفي بعض دول شرق آسيا وفي أفريقيا، طبق بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم محمد عادل



وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «محمد عادل» 80 جنيهًا، قد وأكد رئيس الهيئة العامة بالخدمات البيطرية في وزارة الزراعة بصفته عبد الحكيم محمود ببيان سابق للوزارة، لاهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة ولطرح أماكن جديدة للاستثمار بالنهوض في صناعة الدواجن.

واستقرت جميع أسعار الساسو ببورصة الدواجن «محمد عادل» عند مبلغ 95 جنيهًا للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 30 جنيهًا.