السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الزينى: تراجع كبير فى أسعار الفراخ المحلية قريبًا

الدواجن
الدواجن

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن صناعة وطنية حققت اكتفاءً ذاتيًا خلال السنوات الماضية، وتلقى دعم القيادة السياسية، مردفًا: "لا نتمنى الاستيراد، هناك ظروف عرضية، وفجوة موجودة لا تتعدى 5% من إنتاجنا، لأننا في موسم يزيد فيه الاستهلاك".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الدولة أعلنت استيراد 50 ألف طن من الدواجن، لكن قد لا نحتاج لهذه الكمية، لأن الإنتاج الداجني سيعود لطبيعته قريبًا.

قريبًا تراجع أسعار الفراخ المحلية 

وأردف: "كانت هناك ظروف وتحديات غير مسبوقة، ومصر جزءًا من العالم، ونتيجة الأزمة، خرج جزء من المربين من الدورة الإنتاجية، لكننا شهدنا تراجع أسعار الدواجن وأسعار الكتكوت الأيام الماضية، ودورات إنتاجية جديدة بدأت تنزل في السوق، شهور قليلة سيعود الإنتاج لطبيعته".

ولفت إلى أن الإنتاج المحلي يتزايد، وخلال أسابيع سيحدث تراجع كبير في الأسعار، وتوازن في السوق، موضحًا أن الأعلاف أساس الإنتاج، واستمرار الإفراج عن الأعلاف يحافظ على الإنتاج المحلي، مردفًا: "المنتجين غير راضين عن ارتفاع الأسعار، كانت ظروف استغلها بعض المستوردين والتجار أدت لخروج مربين، لكن تدفق الإنتاج سيعيد التوازن".

وأشار إلى أن الأسابيع الماضية كان هناك تشجيع من رئيس الوزراء على الزراعة التعاقدية؛ للتشجيع على زراعة الحبوب، ورفع الضريبة العقارية، مما سيؤدي لتوفر الأعلاف محليًا.

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