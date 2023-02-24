لا يفوتك هذا المساء| المسلسلات الحصرية تزين شاشات «المتحدة» فى رمضان.. والحكم بسجن سعد لمجرد

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

السجن 6 سنوات لـ سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

أعلنت محكمة الجنايات الفرنسية، اليوم، عن الحكم على المطرب المغربي سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية عام 2016.

وأفادت التقارير العالمية والإذاعات الفرنسية باقتناع المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة لسعد لمجرد، وأضافت أن المحكمة أدانت لمجرد بالسجن 6 سنوات، مشيرة إلى أن أمامه 10 أيام لاستئناف الحكم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــا.

تعمير بيوت الله.. ميزانية ضخمة لتطوير وتجديد دور العبادة بالإسكندرية

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإعمار بيوت الله وتجديدها بأنحاء الجمهورية وخاصة المساجد العتيقة التي خصصت لها ميزانية ضخمة.

وتأتي مشروعات إحلال وتجديد وإنشاء عدد من المساجد في محافظة الاسكندرية، ضمن خطة الدولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

ضمن دور العبادة التي شهدت أعمال صيانة وتطوير في محافظة الاسكندرية، عمل صيانة وترميم مسجد الخير بمنطقة خورشيد بالإسكندرية، والذي تم تنفيذه في يونيو 2022، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــا.

الهلال السودانى يخطف فوزًا ثمينًا من القطن الكاميرونى فى دورى الأبطال

قلب فريق الهلال السوداني، تأخره بهدف دون رد، أمام مضيفه القطن الكاميروني، إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد "رومدي أدجيا"، بمدينة جاروا، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

ورفع الهلال، رصيده إلى 6 نقاط، ليحافظ على موقعه في المركز الثاني، متأخرًا بفارق الأهداف، عن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي "المتصدر"، بينما يقبع القطن الكاميروني، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــا.

المسلسلات الحصرية تزين شاشات «المتحدة» فى رمضان

تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ١٦ عملًا دراميًا على شاشات قنواتها بشكل حصرى فى رمضان المقبل، تتنوع ما بين الدراما الاجتماعية والتاريخية والوطنية، وتضم كوكبة من كبار النجوم، إلى جانب عدد ضخم من شباب الفنانين والمواهب الجديدة. فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» خريطة تفصيلية لأعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقرر عرضها خلال الموسم، والشاشات المخصصة لعرض كل منها بشكل حصرى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــا.

الباز: الدولة أنفقت 900 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة لـ60 مليون مواطن

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مبادرة حياة كريمة تهدف لتحسين حياة 60% من المصريين، أهل الريف كانوا يفتقرون إلى أبسط الخدمات، مثل الصرف الصحي والتعليم والصحة.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لأول مرة الدولة تنفق 900 مليار جنيه، هي تكلفة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، يستفيد منه 60 مليون مصري كان من حقهم يعيشوا مثل أهل المدن". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــا.