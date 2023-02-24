الباز: الدولة أنفقت 900 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة لـ60 مليون مواطن

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مبادرة حياة كريمة تهدف لتحسين حياة 60% من المصريين، أهل الريف كانوا يفتقرون إلى أبسط الخدمات، مثل الصرف الصحي والتعليم والصحة.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لأول مرة الدولة تنفق 900 مليار جنيه، هي تكلفة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، يستفيد منه 60 مليون مصري كان من حقهم يعيشوا مثل أهل المدن".

وأردف: "الخدمات الحكومية كانت بعافية، مستشفيات ومدارس، لأول مرة مشروع مصري 100%، تمويل مالي مصري، المواد المستخدمة مصرية، الدولة بدأت تفكر إن المواطن في الريف له حق، مش ناس معاها فلوس تعيش واللي معهاش متعيش".