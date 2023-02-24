الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشوابكة: متفائلون بمخرجات مؤتمر اتحاد البرلمان العربي في بغداد

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أعرب الأمين العام لاتحاد البرلمانات العربية فائز الشوابكة، اليوم الجمعة، عن تفاؤله بمخرجات مؤتمر اتحاد البرلمان العربي الذي سيتم انعقاده غدا في بغداد، مشيدا بجاهزية العراق لافتتاح مؤتمر اتحاد البرلمان العربي بدورته 34 . 

وقال الشوابكة وفق وكالة الأنباء العراقية واع، إن يوم غد السبت سيكون الافتتاح الرسمي لمؤتمر 34 لاتحاد البرلمانات العربية"، مبينا أن" جميع الاستعدادات من الجانب العراقي جاهزة".

وأضاف أنه سيختتم وصول جميع رؤساء البرلمانات العربية اليوم، معربا عن تفاؤله بمخرجات المؤتمر، متوقعاً أن تكون مميزة وفوق مستوى الطموح". 

وتابع أن "أعضاء اللجنة التنفيذية لديهم رغبة في تطوير عمل الاتحاد وتفعيله والتركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية".

مخرجات البرلمان العربي الاتحاد العام بغداد العراق

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