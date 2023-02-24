الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق شعارًا جديدًا لها

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شعارا جديدا لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وتهدف الشركة المتحدة إلى إعادة الإعلام المصري إلى دوره الريادي والمجتمعي وتطوير منظومة الإعلام المصري عن طريق دعم الصناعات الخاصة بالإعلام والتدريب المهني وإنتاج محتوى يقوم بتثقيف وترفيه وإلهام المجتمع المصري، وخلق منظومة إعلامية مصرية متطورة تنتج محتوى مبدع ينافس المحتوى العالمي وتواكب آخر التقنيات التكنولوجية وتعمل كأداة قوية للتأثير والدفع للأمام.

وتنتج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 16 مسلسلا تلفزيونيا من المقرر عرضهم على مدار شهر رمضان المقبل بمختلف قنوات الشركة، وجاءت أسماء الأعمال كالتالي:

مسلسل “الكبير أوي 7” للنجم أحمد مكي، ومسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان وزينة، ومسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، ومسلسل" تحت الوصاية" بطولة منى زكى، ومسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، ومسلسل "جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم، ومسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، ومسلسل الكتيبة"101" بطولة "أسر ياسين وعمرو يوسف، ومسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، ومسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمى، ومسلسل "ضرب نار" بطولة أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز، ومسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، ومسلسل "ألف حمد الله على السلامة" بطولة يسرا، ومسلسل"جميلة" بطولة ريهام حجاج، ومسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، ومسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبى.