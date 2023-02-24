النيابة تُحقق في وفاة طفل في حريق شقة سكنية بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع طفل إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بكرداسة.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، وصرحت بدفن جثة الطفل.

البداية بلاغ تلقاه ضباط الحماية المدنية بالجيزة من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية، علي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.