الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تُحقق في وفاة طفل في حريق شقة سكنية بكرداسة

حريق شقة
حريق شقة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع طفل إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بكرداسة.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، وصرحت بدفن جثة الطفل.

البداية بلاغ تلقاه ضباط الحماية المدنية بالجيزة من غرفة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية، علي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على الحريق النيابة العامة بشمال الجيزة جثة الطفل

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