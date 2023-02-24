لليوم الثالث.. جامعة عين شمس تستكمل دعم المشروع القومي لمحو الأمية

استكمل قطاع التعليم والطلاب بجامعة لليوم الثالث على التوالي فعاليات مشروع “محو الأمية” بفتح عدد من الفصول لمحو أمية 45 عاملًا؛ ضمت “30 عاملا بالمدينة الجامعية طلبة، و15 عاملا في المدينة الجامعية طالبات”.

وحضر اليوم الجمعة، 22 طالبا موزعين على النحو التالى "15 طالبًا بكلية التربية النوعية، 6 طالبات بكلية البنات وقام بالاشراف 3 مشرفين من مركز تعليم الكبار ومن كلية البنات وكلية التربية النوعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنسيق اكاديمي الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار وتنسيق إداري إبراهيم سعيد حمزة مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، محمد أبو العزم سكرتير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي إطار حرص جامعة عين شمس على المشاركة في المبادرات الرئاسية وانطلاقًا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام 2030 وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت شعار “حياة كريمة بلا أمية” وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030

وأطلقت جامعة عين شمس مشروع محو أمية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى المواطنين الذين لم يحصلوا علي فرصة التعلم في القرى والمحافظات وتيسير العقبات لهم للحصول على مستوى من التعليم والوعي المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى والمحافظات ونشر التعليم.