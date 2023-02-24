الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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«جراح عظام» يوضح خطورة صعود السلالم على الركبة

صعود السلالم على
صعود السلالم على الركبة

كشف الدكتور وائل سمير، أستاذ جراحة العظام والمفاصل الصناعية بكلية الطب بجامعة عين شمس، تأثير صعود السلالم على قدم الإنسان، مؤكدًا أن وزن الجسم بالكامل تتحمله قدم واحدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه حسابيًا لو كان وزن الإنسان 100 كيلو فإن تحميله على الركبة يكون كأنه حمل 500 كيلو على الركبة، مؤكدًا أن صعود السلم ليس رياضة إلا للمتخصصين ولكن الأشخاص العادية  يكون بمثابة تحميل إضافي على الركبة.

أهم الشكاوي من صعود السلالم وتحليل أسبابها

وأوضح “سمير” أن الشكوى من آلام الركبة في حالة الصعود تُشير إلى ضعف عضلة الركبة، ولكن إذا كان الألم في النزول فإن المشكلة هنا تكمن في عظمة "الصابونة"، وتشير إلى ليونة في غضاريف الصابونة وغالبًا تكون النساء أكثر عرضة لها.

ووجه أستاذ جراحة العظام، نصيحة للأشخاص الذي يستخدمون كراسي قريبة من الأرض مؤكدًا أنها تتطلب مجهودًا زائدًا للقيام بخلاف الكراسي العادية.

وعن أسباب انتشار آلام العظام بين النساء بشكل عام، أكد أنها تندرج تحت آلآلام المتعددة في العضلات والمفاصل، ويكون لها علاقة بالحالة النفسية.

جراحة العظام صعود السلالم الركبة رياضة أهم الشكاوي انتشار آلام العظام

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