ننشر لكم التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا، حيث سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مباراة في غاية الصعوبة أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز على ستاد السلام في تمام التاسعة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ولا بديل عن الفوز بعد تعثر المارد الأحمر أمام الهلال السوداني بالسقوط الأسبوع الماضي بهدف دون رد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المنتظر أن يضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - محمود كهربا



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

تذاع مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه الختامي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها مساء غد السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة الغد.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.‏