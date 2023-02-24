الجمعة 24 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسسلات شهر رمضان 2023.. عرض مسلسل «حضرة العمدة» حصريًا عبر قناة «CBC»

أبطال مسلسل حضرة
أبطال مسلسل حضرة العمدة

أعلنت شبكة قنوات CBC الفضائية عن عرض مسلسل “حضرة العمدة” للنجمة روبي عبر قنواتها خلال شهر رمضان المقبل 2023.

ومن المقرر أن تعرض قنوات CBC الفضائية مسلسل “حضرة العمدة” بشكل حصري على شاشتها، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية على مدار أيام شهر رمضان المقبل.

من جانبه يكثف مخرج العمل عادل أديب تصوير مسلسل حضرة العمدة للانتهاء من التصوير خلال الأيام القادمة مع حلول الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم الذي يضم أكثر من 25 نجما ونجمة، لكل منهم خط درامي أساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة التي كتبها المؤلف إبراهيم عيسى، ويتم من خلال كل شخصية رئيسية مناقشة إحدى القضايا المهمة في المجتمع، وذلك خلال أحداث 30 حلقة.

ويعد حضرة العمدة العمل الدرامي الأول والفريد من نوعه ويشهد إحدى قضايا المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة تجسدها «روبي» منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

وتجسد النجمة روبي خلال المسلسل شخصية تدعى "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات فى إطار اجتماعى مشوق.

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي، أحمد رزق، محمود عبدالمغني، وفاء عامر، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبدالله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

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