جمال الكشكشى: الشائعات جزء من الأسلحة الضارة جدًا بالمجتمعات

قال جمال الكشكشي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الإعلام هو الخطوة الأولى لكتابة التاريخ ويكون لاعبًا في جميع الأحداث العالمية ويكون جزء منها وهو المسودة الأولى لكتابة التاريخ.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحوار الوطني"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما نقول نؤهل الشباب لأننا خرجنا من مراحل صعبة ونحتاج للتصحيح وتحرير العقول مما رسب فيها خلال العقول الماضية.

شبكات مواقع التواصل تؤثر على النشء

وتابع أن الإعلام بعضه شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤثر على النشء وتتسلل للأشخاص وبعضها يكسر في الاستقرار والفكرة الوطنية الراسخة، وبعضها يتجاوز كل الخطوط للثقافة والأعراف كشرقي ويتحدث عن المثلية وغيرها من المواضيع التي تدس السم في العسل.

وأكد أن الشائعات كلها تكون على منصات مليارية وبالتالي نحن تحت تأثيرها فالحرب لم تعد بالمدافع وإنما بالفكر وهناك حروب للجيل الرابع والخامس وكيف يتم اختراقك وتشويشك والشائعات جزء من الأسلحة الضارة جدًا بالمجتمعات.