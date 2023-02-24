الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«اتحاد منتجى الدواجن»: الصناعة الوطنية لن تتأثر باستيراد الفراخ البرازيلية

الدكتور ثروت الزيني
الدكتور ثروت الزيني

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه يتم استيراد الدواجن المجمدة وفق الاحتياجات الفعلية وبما يدعم الأمن الغذائي، وبحيث يكون الاستيراد على قدر الفجوة والنقص في الدواجن، وحتى لا يتسبب في إغراق الصناعة الوطنية التي تقدر استثماراتها بأكثر من 100 مليار جنيه، وبما يحافظ على الصناعة الوطنية.

وقال «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن استيراد كميات على قدر الفجوة الغذائية لن يتسبب في إغراق السوق، ويحافظ على الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة لا بد أن تكون الأولوية هي توفير النقد الأجنبي من أجل توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لصناعة الدواجن ودعم المنتج الوطني.

انخفاض أسعار الكتاكيت يبشر بدخول منتجين جدد للدواجن

كما أكد «الزيني» ضرورة توفير النقد الأجنبي للأعلاف وتشغيل المزارع والحفاظ على العمالة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الكتاكيت بما يبشر بدخول منتجين جدد للدواجن في دورات تربية جديدة، بما يزيد المعروض والإنتاج، وبالتالي انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال "الزيني" إن الأسعار تشهد انخفاضًا تدريجيًا مع زيادة الإفراجات عن الأعلاف والخامات، حيث وصلت الأسعار لـ77 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك بـ83 جنيها، والبيض بـ111 جنيها للكرتونة في المزرعة.

استيراد الدواجن 100 مليار جنيه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الأسعار في الأسواق الاستيراد من الخارج الافراج عن الاعلاف الأمن الغذائي الدواجن المجمدة الصناعة الوطنية الفجوة الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتابع سير العمل بمشروعات محاور وطرق الجيزة

بعد زيارة ناجحة لـ الكونغو وكينيا.. وزير الرى يختتم جولته بدول حوض النيل

شعبة المستوردين: استيراد الدواجن البرازيلية سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة 40%

وفد «أئمة الأوقاف» فى زيارة للمتحف القومى للحضارة بالفسطاط

البوستر الدعائى الأول للموسم السابع من مسلسل «الكبير أوى»

القبض على 10 سائقين أثناء القيادة تحت تأثير المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل