«اتحاد منتجى الدواجن»: الصناعة الوطنية لن تتأثر باستيراد الفراخ البرازيلية

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه يتم استيراد الدواجن المجمدة وفق الاحتياجات الفعلية وبما يدعم الأمن الغذائي، وبحيث يكون الاستيراد على قدر الفجوة والنقص في الدواجن، وحتى لا يتسبب في إغراق الصناعة الوطنية التي تقدر استثماراتها بأكثر من 100 مليار جنيه، وبما يحافظ على الصناعة الوطنية.

وقال «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن استيراد كميات على قدر الفجوة الغذائية لن يتسبب في إغراق السوق، ويحافظ على الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة لا بد أن تكون الأولوية هي توفير النقد الأجنبي من أجل توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لصناعة الدواجن ودعم المنتج الوطني.

انخفاض أسعار الكتاكيت يبشر بدخول منتجين جدد للدواجن

كما أكد «الزيني» ضرورة توفير النقد الأجنبي للأعلاف وتشغيل المزارع والحفاظ على العمالة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الكتاكيت بما يبشر بدخول منتجين جدد للدواجن في دورات تربية جديدة، بما يزيد المعروض والإنتاج، وبالتالي انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال "الزيني" إن الأسعار تشهد انخفاضًا تدريجيًا مع زيادة الإفراجات عن الأعلاف والخامات، حيث وصلت الأسعار لـ77 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك بـ83 جنيها، والبيض بـ111 جنيها للكرتونة في المزرعة.